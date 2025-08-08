“Олтин тўп” учун даъвогар энг кучли 30 футболчи номи эълон қилинди
ASTANA. Kazinform — France Football томонидан 2025 йил 22 сентябрда йилнинг зўр футболчиси учун топшириладиган “Олтин тўп” мукофотининг 30 нафар номзоди эълон қилинди.
Нашрга кўра, Топ-30 рейтингга энг кўп ПСЖ футболчилари кирди (9) ва бу натижа билан жамоа 2018 йилда “Реал Мадрид” томонидан ўрнатилган рекордни такрорлади. Шунингдек, клуб ушбу рекорд билан Франция тарихига ҳам кирди. Яъни, “парижликлар” мамлакати учун илк бор энг кўп вакилга эга бўлган лига номини олиб берди.
Рўйхатда шунингдек, “Барселона”дан 4 та, “Реал Мадрид” ва “Ливерпуль”дан 3 нафардан футболчи жой олди.
Энг қизиғи, рўйхатда илгари ушбу мукофотни қўлга киритган бирон футболчи йўқ, шунинг учун 2024 йилдаги каби бу сафар ҳам дебютант ғолиб аниқланади.
Қуйида тўлиқ таркиб билан танишиш мумкин:
- Жуд Беллингем “Реал Мадрид” (Испания)
- Усмон Дембеле ПСЖ (Франция)
- Жанлуижи Доннарумма ПСЖ (Франция)
- Дезире Дуэ ПСЖ (Франция)
- Дензел Дюмфрис “Интер” (Италия)
- Серу Гирасси “Боруссия Дортмунд” (Германия)
- Виктор Гёкереш “Спортинг” / “Арсенал” (Португалия / Англия)
- Эрлинг Ҳоланд “Манчестер Сити” (Англия)
- Ашраф Ҳакими ПСЖ (Франция)
- Харри Кейн “Бавария” (Германия)
- Хвича Кварацхелия “Наполи” / ПСЖ (Италия / Франция)
- Роберт Левандовски “Барселона” (Испания)
- Алексис Мак Аллистер “Ливерпуль” (Англия)
- Лаутаро Мартинес “Интер” (Италия)
- Килиан Мбаппе “Реал Мадрид” (Испания)
- Скотт Мактоминей “Наполи” (Италия)
- Нуну Мендеш ПСЖ (Франция)
- Жоау Невеш ПСЖ (Франция)
- Майкл Олисе “Бавария” (Германия)
- Коул Палмер “Челси” (Англия)
- Педри “Барселона” (Испания)
- Рафинья “Барселона” (Испания)
- Деклан Райс “Арсенал” (Англия)
- Фабиан Руис ПСЖ (Франция)
- Муҳаммад Салаҳ “Ливерпуль” (Англия)
- Виржил ван Дейк “Ливерпуль” (Англия)
- Винисиус Жуниор “Реал Мадрид” (Испания)
- Витинья ПСЖ (Франция)
- Флориан Виртс “Байер Леверкузен” / “Ливерпуль” (Германия / Англия)
- Ламин Ямаль “Барселона” (Испания)
“Олтин тўп” мукофотини тақдирлаш маросими жорий йилнинг 22 сентябрь куни Париж шаҳридаги “Шатле” театрида бўлиб ўтади. Ғолиб овоз бериш жараёни орқали аниқланади. Жараёнда FIFA рейтингидаги энг кучли 100 та давлатдан 1 тадан журналист қатнашади.
Эслатиб ўтамиз, Испаниялик Родри 2024 йилги “Олтин тўп”ни қўлга киритгани ҳақида хабар берган эдик.