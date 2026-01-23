Олтин нархи бир троя унцияси учун 4,9 минг доллардан ошди
ASTANА. Кazinform — 2026 йил февраль ойида етказиб бериладиган олтин фьючерслари нархи Нью-Йорк товар биржаси (Cоmех) савдо майдончасида тарихий энг юқори кўрсаткичга етди ва бир троя унцияси учун 4,9 минг доллардан ошди. Бу ҳақда ТАСС савдо майдончаси маълумотларига таяниб хабар берди.
Қимматбаҳо метал нархи бир троя унцияси учун 4900,6 долларни ташкил этди, бу 1,3% га ўсишдир. Соат 20:43 га келиб олтин нархи ўсишини тезлаштирди ва 4902 долларга етди (+1,33%).
Бундан ташқари, 2026 йил март ойида етказиб бериладиган кумуш фьючерслари нархи ҳам сезиларли даражада ошди ва бир троя унцияси учун 96,26 долларни (+3,91%) ташкил этди. Шундай қилиб, кумуш нархи ҳам ўзининг тарихий максимал кўрсаткичини янгилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда олтин нархи ошди.