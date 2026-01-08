11:36, 08 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистонда олтин нархи ошди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда олтин нархи бир грамм учун 73 500 тенгедан ошди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Миллий банк маълумотларига кўра, Қозоғистонда 8 январь ҳолатига кўра бир грамм олтиннинг нархи 73 528,47 тенгени ташкил этди.
Бир ҳафта олдин, 1 январда бир грамм олтиннинг нархи 70 924,74 тенгени ташкил этди.
Олтин нархларининг ошиши жаҳон бозорларидаги вазият билан боғлиқ. 4 январда қимматбаҳо металлар нархи дунёдаги энг йирик углеводород захираларидан бирига эга бўлган Венесуэладан келган янгиликлар туфайли кўтарилди. Инвесторлар ва трейдерлар геосиёсий ноаниқликка жавоб беришди, бу эса анъанавий равишда хавфсиз активларга талабни оширди.
Шу фонда олтин нархи 70 доллардан ортиқ ёки 1,6% га, кумуш эса деярли 5% га ошди.