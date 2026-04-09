Олимлар кўзи ожизлар учун гапирадиган йўлбошчи робот яратдилар
ASTANА. Кazinform — АҚШдаги Бингемтон университети олимлари кўзи ожиз одамларга ҳамроҳлик қила оладиган ва уларнинг атрофида нима бўлаётганини тушунтира оладиган робот яратдилар. Бу университетнинг расмий веб-сайтида эълон қилинди.
Тизим кўп тилли моделларга асосланган. Итга ўхшаш робот олдиндан йўналишларни таклиф қилади ва автомобиль ҳайдаш пайтида атрофдаги вазиятни овоз чиқариб маълум қилади. У тўсиқлар, бурилишлар ва масофалар ҳақида огоҳлантиради. Бу визуал маълумотларсиз фазовий идрок чекловларини тўлдиришга ёрдам беради.
Лойиҳа раҳбари, Ҳисоблаш фанлари мактаби доценти Ши-ци Чжан чекланган миқдордаги буйруқларни бажаришга қодир оддий йўлбошчи итдан фарқли ўлароқ, GPT-4 интеграциялашган роботи анча кенгроқ ўзаро таъсир имкониятларига эга эканлигини таъкидлади.
Тажрибада 7 нафар кўзи ожиз киши иштирок этди. Уларга офис биносидаги мажлислар хонасида мустақил равишда ҳаракатланиш вазифаси юклатилди. Робот манзилни аниқлади, бир нечта маршрутлар ва йўл вақти ҳақида маълумот берди, кейин фойдаланувчига ҳамроҳлик қилди ва атроф-муҳитни тушунтирди. Иштирокчилар олдиндан режалаштириш ва реал вақт режимида овозли кўрсатмаларнинг уйғунлигини юқори баҳоладилар.
Ишлаб чиқувчилар тизимнинг автономиясини оширишни, синовларни давом эттиришни ва уни узоқроқ маршрутларга — ҳам бино ичида, ҳам ташқарида мослаштиришни режалаштирмоқдалар. Келажакда бундай тадқиқотлар кўзи ожиз одамларнинг кундалик ҳаётининг бир қисмига айланиши мумкин.
