Хитой роботлари бразилиялик беморда юқори аниқликдаги масофавий жарроҳлик амалиётини ўтказди
ОСТАНА. Казинформ – Бразилиялик беморга Хитойдаги касалхонада жойлашган масофадан бошқариладиган роботлаштирилган жарроҳлик тизими ёрдамида жарроҳлик амалиёти ўтказилди. Шифокор Карлос Эдуардо Домене операцияни бемордан 10 000 километрдан ортиқ масофада жойлашган Сичуань провинциясининг пойтахти Чэнду шаҳрида амалга оширди, деб хабар беради TV BRICS.
Карлос Эдуардо Домененинг сўзларига кўра, қурилма ультра юқори аниқликдаги видео ва алоқа пайтида нол кечикишни таъминлади.
Бу операция март ойида Сичуань университетининг Ғарбий Хитой касалхонасидаги Халқаро масофавий роботлаштирилган жарроҳлик марказида ўтказилган еттита муваффақиятли операциялар қаторига кирди.
Жигар трансплантацияси бўйича мутахассис ва касалхона вице-президенти У Хун муваффақиятли операциялар орасида гепатобилиар тизим, яъни жигар, ўт пуфаги ва ўт йўллари, шунингдек, ошқозон ости бези операциялари алоҳида ўрин тутишини таъкидлади.
Чэнду шаҳридаги марказ 21 март куни очилди. У ақлли жарроҳлик учун глобал платформа сифатида ишлаб чиқилган бўлиб, беморлар йирик тиббиёт марказларига боришлари керак бўлган тизимдан маҳаллий юқори технологияли ёрдам кўрсатиладиган моделга ўтишни мақсад қилган.
У Хуннинг сўзларига кўра, бундай тизим одамларнинг молиявий ва вақт харажатларини 80 фоизгача камайтириши мумкин.
— Хитойнинг илғор тиббий технологиялари ва ускуналари ҳозирда Бразилияда "Бир макон, бир йўл" ташаббуси доирасида жорий этилмоқда. Бу аллақачон Жанубий Америкадаги кўплаб беморларга фойда келтирмоқда, — деди Домене.
Шуни таъкидлаш керакки, у шунингдек, Бразилия робототехника ассоциацияси президенти.
Касалхона 2026 йил июль ойида Мисрда жарроҳлик роботлари учун масофадан бошқариш марказини очишни режалаштирмоқда. Бу технологияни мамлакатда жорий этишга ва маҳаллий шифокорларнинг бу соҳадаги малакасини оширишга ёрдам беради.
Хитой тиббий технологияларининг чет элда кенг жорий этилиши экспорт статистикаси билан ҳам тасдиқланади.
Хитой тиббий ускуналари ишлаб чиқарувчилари ассоциациясининг маълумотларига кўра, ўтган йили Хитойдан экспорт қилинган тиббий ускуналар ҳажми 45,8 миллиард АҚШ долларига етди. Бу 2019 йилги кўрсаткичдан 62,4 фоизга юқори.
