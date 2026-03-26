Хитой космосда ёнилғи қуйиш учун мослашувчан роботни синовдан ўтказди
16 март куни Kuaizhou-11 ракетаси янги ишланмани олиб юрган Yuxing-3 06 сунъий йўлдошини Цзюцюань сунъий йўлдош учириш марказидан учирди. Синовлар давомида қурилма учта ёқилғи қуйиш сценарийсини амалга оширди: автоматик, ерга йўналтирилган ва визуал йўналтирилган.
Цинхуа университети мутахассислари билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган робот-манипулятор орбитада ёнилғи улагичлари билан аниқ боғлана оладиган боғловчи ҳайдовчига эга ичи бўш, мослашувчан "қўл"дан иборат. Анъанавий қаттиқ манипуляторлардан фарқли ўлароқ, қурилма осонгина эгилиб, шаклини ўзгартириши мумкин, бу унга ёпиқ жойларда ишлаш ва мураккаб операцияларни бажариш имконини беради.
Лойиҳа менежери Ван Сюэцянь ушбу технология кенг истиқболларни таклиф қилишини таъкидлади, чунки бу синфдаги роботлар нафақат сунъий йўлдошларнга ёнилғи қуйиш ва таъмирлаш, балки космик чиқиндиларни ҳам олиб ташлаши мумкин.
Компания ушбу синовни Хитойнинг тижорат космик саноати учун муҳим қадам деб атади. Бу биринчи бундай тажриба эмас; 2025 йил январь ойида Хитой космик кемалар учун ёнилғи қуйиш ва хизмат қилиш муддатини узайтириш технологияларини синовдан ўтказиш учун Shijian-25 сунъий йўлдошини учирди.
