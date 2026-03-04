Хитойда одамсимон роботлар электромобилларни йиғишда ишлай бошлади
BEIJING. Kazinform — Хитойнинг Xiaomi корпорацияси лаборатория синовларидан антропоморфик роботларни ўзининг электромобилларни йиғиш заводида ҳақиқий ишлаб чиқариш циклига интеграция қилишга ўтди, деб хабар беради Кazinformнинг Пекиндаги мухбири маҳаллий ОАВга таяниб.
Ўз-ўзидан тебранадиган гайка ўрнатиш зонасида синов пайтида робот тўлиқ автоном режимда уч соат давомида муваффақиятли ишлади. Қурилма мураккаб вазифани бажарди, жумладан, аниқ маҳкамлагични ушлаш, жойлаштириш ва интеграциялашган қуйиш босқичидан кейин компонентларни автоматик равишда тортиш.
Бир вақтнинг ўзида икки томонлама ўрнатишнинг муваффақият даражаси 90,2% ни ташкил этди. Бу кўрсаткич одамсимон роботга линиянинг тартибга солинган ишлаб чиқариш циклига, яъни ҳар бир операция учун 76 сониядан ошмайдиган муддатга эришиш имконини берди.
Xiaomi раҳбарияти ушбу синовларни ақлли ишлаб чиқаришни кенгайтиришнинг биринчи босқичи сифатида кўриб чиқади. Компаниянинг ривожланиш стратегиясига кўра, кейинги беш йил ичида антропоморфик роботларни компаниянинг асосий технологик жараёнларига оммавий равишда киритиш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда роботлар бошқа роботлар учун эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқаришни бошлади.