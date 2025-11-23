OZ
    Ob-havo: Qozog‘istonning shimoliy hududlarida izg‘irin va yaxvonlik kutilmoqda

    ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK 23 noyabr uchun ob-havo ma’lumotini e’lon qildi.

    об-ҳаво
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, atmosfera frontal qismlarining o‘tishi tufayli shimoliy va markaziy hududlarda kun davomida beqaror ob-havo sharoiti saqlanib qoladi. Ushbu hududlarda yomg‘ir va qor yog‘ishi kutilmoqda.

    Mamlakat shimolida izg‘irin, shimol va sharqda yaxvonlik kutilmoqda.

    Qolgan hududlarda antisiklon ta’sirida yog‘ingarchiliksiz ob-havo kutilmoqda.

    Respublika bo‘ylab tuman tushadi, shimol, shimoli-g‘arb, sharq va janubda shamol tezligi kuchayadi.

    Eslatib o‘tamiz, 22 noyabr kuni Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida xabar bergan edik.

