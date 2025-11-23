08:35, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ob-havo: Qozog‘istonning shimoliy hududlarida izg‘irin va yaxvonlik kutilmoqda
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK 23 noyabr uchun ob-havo ma’lumotini e’lon qildi.
Sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, atmosfera frontal qismlarining o‘tishi tufayli shimoliy va markaziy hududlarda kun davomida beqaror ob-havo sharoiti saqlanib qoladi. Ushbu hududlarda yomg‘ir va qor yog‘ishi kutilmoqda.
Mamlakat shimolida izg‘irin, shimol va sharqda yaxvonlik kutilmoqda.
Qolgan hududlarda antisiklon ta’sirida yog‘ingarchiliksiz ob-havo kutilmoqda.
Respublika bo‘ylab tuman tushadi, shimol, shimoli-g‘arb, sharq va janubda shamol tezligi kuchayadi.
