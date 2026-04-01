NVIDIA АI тармоқларини тезлаштириш учун Marvellга 2 миллиард доллар сармоя киритади
ASTANА. Кazinform — NVIDIA маълумотлар марказларида тармоқ технологияларини ривожлантириш ва сунъий интеллект чипларини тезлаштириш учун Силикон водийси чип ишлаб чиқарувчиси Marvellга 2 миллиард доллар сармоя киритади, деб хабар беради FТ.
Компания вакилларининг сўзларига кўра, ҳамкорлик маълумотлар марказларида маълумотлар узатишни тезлаштирадиган оптик технологиялар — кремний фотоникасига қаратилади.
Ҳамкорликнинг мақсади сунъий интеллект ва NVIDIA график процессорлари учун махсус чипларни интеграциялашни истеъмолчилар учун иложи борича қулайроқ қилишдир.
Marvell ҳозирда Аmazоn каби йирик Америка компанияларига сунъий интеллект учун ўзларининг тезлатгич чипларини яратишда ёрдам бермоқда. NVIDIA билан ҳамкорлик уларга ушбу технологияларни жорий этишни тезлаштириш ва маълумотлар марказларининг самарадорлигини ошириш имконини беради.
Марвелл илгари Celestial AI компаниясини 3,3 миллиард долларга сотиб олган эди. Ушбу компания юз минглаб сунъий интеллект тезлатгич чипларини кучли кластерларга бирлаштириш имконини берувчи технологияларни ишлаб чиқади. Бу Google Gemini, Anthropic Claude ва ChatGPT каби тизимларнинг асосини ташкил қилади.
Marvell акциялари Нью-Йорк фонд биржасида бу янгилик эълон қилинганидан кейин тахминан 9-11% га ошди ва ўтган йил давомида компаниянинг даражаси 50% дан ортиққа ошди, унинг бозор капиталлашуви тахминан 83 миллиард долларга етди.
Эслатиб ўтамиз, Nvidia 4,5 триллион долларлик капиталга эга биринчи компания бўлди.