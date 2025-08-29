19:10, 29 Август 2025 | GMT +5
Нора Жеруто Цюрихдаги Олмос лигаси босқичида кумуш медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон енгил атлетика терма жамоаси вакили Нора Жеруто Цюрихда (Швейцария) ўтказилган “Олмос лигаси” босқичида иккинчи ўринни эгаллади, дея хабар беради Kazinform агентлиги Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Енгил атлетикачи нуфузли жаҳон турнирида 3000 метрга тўсиқлар оша югуришда иккинчи натижани кўрсатди – 9:10,87.
Фейт Черотич (Кения) ғалаба қозонди - 8:57,24. Кучли учликни Марва Бузаяни (Тунис) якунлади - 9:12.03.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик енгил атлетикачилар Қосанов хотира мусобақасида 34 та медални қўлга киритишди.