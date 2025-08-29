OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    19:10, 29 Август 2025 | GMT +5

    Нора Жеруто Цюрихдаги Олмос лигаси босқичида кумуш медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон енгил атлетика терма жамоаси вакили Нора Жеруто Цюрихда (Швейцария) ўтказилган “Олмос лигаси” босқичида иккинчи ўринни эгаллади, дея хабар беради Kazinform агентлиги Миллий олимпия қўмитасига таяниб.

    Нора Жеруто
    Фото: МОҚ

    Енгил атлетикачи нуфузли жаҳон турнирида 3000 метрга тўсиқлар оша югуришда иккинчи натижани кўрсатди – 9:10,87.

    Фейт Черотич (Кения) ғалаба қозонди - 8:57,24. Кучли учликни Марва Бузаяни (Тунис) якунлади - 9:12.03.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик енгил атлетикачилар Қосанов хотира мусобақасида 34 та медални қўлга киритишди.

