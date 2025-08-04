13:52, 04 Август 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик енгил атлетикачилар Қосанов хотира мусобақасида 34 та медални қўлга киритишди
ALMATY. Kazinform – Алматида енгил атлетика бўйича йирик халқаро мусобақа – Ғусман Қосанов хотира турнири якунланди.
Ушбу мусобақада Қозоғистон терма жамоаси жами 34 та медаль ютди: 6 та олтин, 12 та кумуш ва 16 та бронза.
Маълумот ўрнида, Ғусман Қосанов мемориали World Athletics Continental Tour Bronze Level сериясига киради ва халқаро мусобақа мавсумидаги муҳим босқичлардан бири ҳисобланади.
Спортчилар мазкур мусобақа орқали жорий йилнинг сентябрь ойида Японияда бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионати учун зарур рейтинг очколарини тўплаш имконига эга бўлишди.
Бу йилги турнирда 17 давлатдан 200 нафардан ортиқ спортчи қатнашди.