Нима учун Венера сайёрасига учиш мумкин эмас
ASTANА. Кazinform — Венера(Зуҳро) сайёрасидаги шароитлар инсон ҳаёти учун ҳаддан ташқари ноқулайки, инсоният у ерга учувчи миссия юбориши эҳтимолдан йироқ. Бу ҳақда Россия Фанлар академиясининг Тиббий ва биологик муаммолар институти (ИМБП) "Космик биология" илмий йўналиши раҳбари Владимир Сичев РИА Новости агентлигига берган интервьюсида айтиб ўтди. Бу ҳақда Кабар агентлиги ёзди.
— Венера қандай сайёра? Венера юзасида тахминан 400 даража ҳароратга мавжуд. Унинг 60 километр баландликдаги атмосферасида эса ҳарорат тахминан 40-60 даражани ташкил қилади, — деди у.
Сичев аввалроқ Венера сайёраси атмосферасида ҳаёт мавжудлигига далил бўлиши мумкин бўлган бирикмалар топилгани ҳақида хабарлар бўлганини эслатди. Бироқ, олим бундай гипотезани жуда баҳсли деб атади.
