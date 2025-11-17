21:02, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Никол Пашинян 20-21 ноябрь кунлари Астанага ташриф буюради
ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Арманистон Бош вазири Никол Пашинян 20-21 ноябрь кунлари Астанага давлат ташрифи билан келади.
— Ташриф доирасида икки мамлакат делегациялари иштирокида музокаралар ўтказилади ва Қозоғистон ва Арманистон ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболлари муҳокама қилинади, — деб ёзди Ақорда матбуот хизмати.
Эслатиб ўтамиз, бугун Қасим-Жомарт Тоқаев Эстония Президентини Ақордада кутиб олди.