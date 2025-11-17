OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    21:02, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Никол Пашинян 20-21 ноябрь кунлари Астанага ташриф буюради

    ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Арманистон Бош вазири Никол Пашинян 20-21 ноябрь кунлари Астанага давлат ташрифи билан келади.

    Қозоғистон ва Арманистон
    Фото: Kazinform

    — Ташриф доирасида икки мамлакат делегациялари иштирокида музокаралар ўтказилади ва Қозоғистон ва Арманистон ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболлари муҳокама қилинади, — деб ёзди Ақорда матбуот хизмати.

    Эслатиб ўтамиз, бугун Қасим-Жомарт Тоқаев Эстония Президентини Ақордада кутиб олди.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Ақорда Арманистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!