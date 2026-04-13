Нидерландия автоном ҳайдаш учун Теslа технологиясини тасдиқлади
ASTANА.Кazinform — Нидерландия автоном ҳайдаш тизимларига йўл очди ва энди мамлакатдаги Тeslа автомобиль эгалари расман автопилот функциясидан фойдаланишлари мумкин, деб хабар беради BILD.
Нидерландия — Европа Иттифоқида бундай рухсатнома берган биринчи мамлакат. Бироқ, ҳайдовчилар автомобиль ичида қолишлари ва тизимни диққат билан кузатишлари керак.
Қарор жума куни кечқурун мамлакатда йўл ҳаракати хавфсизлигини назорат қилувчи RDW томонидан қабул қилинди.
Шундай қилиб, Нидерландия Теslа автомобиль эгаларига ушбу тизимдан фойдаланишга рухсат берилган Қўшма Штатлар тажрибасини давом эттирмоқда. Келажакда бундай рухсат Европа Иттифоқининг барча мамлакатларига ҳам татбиқ этилиши мумкин.
Тизим Теslанинг тўлиқ бошқариладиган автоном ҳайдаш функциясидир. Ушбу режимда автомобиль рулни бошқариш, тормозлаш ва тўхташ каби ҳаракатларни тўлиқ мустақил равишда бажаради. Бироқ, ҳайдовчи рулда бўлиши ва исталган вақтда бошқарувни ўз қўлига олиши керак.
