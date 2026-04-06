Непал гидлари Эверестда альпинистларни заҳарлашда гумон қилинмоқда
ASTANА. Кazinform — Непал полицияси Эверестга чиқиш билан боғлиқ суғурта фирибгарлиги схемасини текширмоқда, деб хабар беради АЗEРТАДЖ.
Терговга кўра, маҳаллий гидлар суғурта компанияларидан катта тўловларни олиш учун атайлаб фавқулодда вазиятларни яратган бўлиши мумкин.
Ҳар йили юзлаб одамлар дунёнинг энг баланд чўққисига чиқиш учун навбатда туришади. Фақат Непал томонидан чиқиш учун рухсатнома 9000 доллардан ортиқ туради. Қўшимча харажатларга ускуналар, саёҳат, гид хизматлари ва агар керак бўлса, касаллик ёки бахтсиз ҳодиса юз берганда фавқулодда эвакуация учун суғурта киради.
Гидлар кислород етишмаслиги билан боғлиқ баландлик касаллиги аломатларини бўрттириб кўрсатиш орқали мижозларни қўрқитиши мумкин. ОАВ хабарларига кўра, баъзи гидлар овқатга атайлаб бикарбонат қўшиб, альпинистларнинг аҳволини ёмонлаштирган бўлиши мумкин.
Бу уларга қиммат эвакуацияларни ташкил қилиш ва кейин суғурта тўловларини қайта ишлаш имконини берди.
Ушбу схема иштирокчилари 2022 йилдан бери 20 миллион долларгача даромад олишлари мумкинлиги тахмин қилинмоқда. Расмийлар ҳам 2018 йилдан бери шунга ўхшаш ишларни тергов қилиб келмоқдалар.
Эслатиб ўтамиз, Непал ҳукумати Эверестга чиқиш учун рухсатнома беришни тўхтатади.