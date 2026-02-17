Непал ҳукумати Эверестга чиқиш учун рухсатнома беришни тўхтатади
ASTANА. Кazinform — Непал ҳукумати ҳаваскор альпинистларга Эверестга (Жомолунгма, 8848,86 м) чиқиш учун рухсатнома беришни тўхтатади, деб хабар беради Report.
Бунинг сабаби шундаки, энг баланд тоғ чўққиси энди сайёҳлар билан гавжум. Улар орасида машҳур блогерлар ва тажрибасиз альпинистлар ҳам бор.
Жанубий Осиё мамлакатининг туризм департаменти директори Ҳимала Гаутама Эверестга чиқиш учун рухсатномалар фақат ариза берувчи Непалда 7000 метрдан баланд бўлган камида битта чўққига чиққанлигини тасдиқловчи далилларни тақдим этганидан кейингина берилишини айтди.
— Непал тоғларининг ўзига хос хусусиятлари ва қийинчиликлари бор, шунинг учун альпинизм тажрибаси бахтсиз ҳодисалар хавфини камайтиришга ёрдам беради, — деб қўшимча қилди Гаутама.
Непал ҳукумати шу тариқа мамлакатда чиқиш мумкин бўлган 462 та чўққининг жозибадорлигини оширишни истайди.
Эслатиб ўтамиз, 55 ёшли Ками Рита Эверестни 31-марта забт этди.