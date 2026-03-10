Нефть нархи 5 фоизга арзонлашди: Brent нефтининг 1 баррели 90 доллардан пастга тушди
ASTANА. Кazinform — Нархларнинг пасайиши АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти Россия нефтига қарши санкцияларни юмшатишни кўриб чиқаётгани ҳақидаги хабарлар пайдо бўлганидан кейин бошланди. АҚШ президенти кеча Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди, деб хабар беради DW.
Аввалроқ АҚШ молия вазири Скотт Бессент жаҳон бозорида таклифни кўпайтириш учун санкциялар чекловлари юмшатилиши мумкинлигини айтган эди. АҚШ шунингдек, Ҳиндистонга денгизда танкерларда сақланадиган Россия нефтини сотиб олиш учун 30 кунлик рухсатнома берган эди.
Дональд Трамп шунингдек, CBS телеканалига берган интервьюсида Эронга қарши уруш "деярли тугашга жуда яқин" эканлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, ҳарбий операциялар режалаштирилганидан анча тезроқ давом этмоқда.
Аввалроқ Оқ уй бу уруш бир ойдан кўпроқ давом этиши мумкинлигини айтган эди.
Эслатиб ўтамиз, нефть нархи 2022 йилдан бери биринчи марта 100 доллардан ошди.