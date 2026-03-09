Нефть нархи 2022 йилдан бери биринчи марта 100 доллардан ошди
ASTANА. Кazinform – Эрондаги уруш туфайли нефть нархи тахминан 20% га ошиб, 2022 йилги даражага етди. Нефть бозоридаги асосий омиллардан бири Ҳормуз бўғозининг узоқ вақт ёпилиши эҳтимоли ҳақидаги хавотирлардир, деб ёзади DW.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши уруши ва Ҳормуз бўғозининг ёпилиши фонида нефть нархи 2022 йилдан бери биринчи марта 100 доллардан ошди. Reuters агентлигининг хабар беришича, 9 март, душанба куни савдо бошланишида Европада эталон бўлган Brent хом нефтининг фьючерслари тахминан 20% га ўсиб, бир баррель учун (159 литр) 111,04 долларни ташкил этди.
Шу билан бирга, АҚШнинг West Texas Intermediate (WTI) хом нефтининг фьючерслари 16,8% га ўсиб, 106,17 долларни ташкил этди. Аввалроқ, савдо давомида нарх 111,24 долларга кўтарилган эди.
6 март, жума куни май ойида етказиб бериладиган Brent маркали нефтнинг нархи 2024 йил апрелидан бери биринчи марта 90 доллардан ошди. Эронга қарши ҳарбий операция бошланишидан олдин, яъни 28 февралгача нефть тахминан 70 доллардан сотилган эди.
Ҳормуз бўғози узоқ вақтга ёпилиши мумкинми?
Нефть бозори учун асосий таҳдидлардан бири бу Ҳормуз бўғозининг узоқ муддатли ёпилиши хавфидир. Тинчлик даврида дунё нефтининг қарийб 20 фоизи шу бўғоз орқали ташилади. Бу, шунингдек, айниқса Қатардан суюлтирилган табиий газ етказиб бериш учун стратегик аҳамиятга эга.
Жаҳон нефть бозоридаги кескинлик кучайиб бораётган бир пайтда, Скотт Бессент 6 март куни АҚШ ҳукумати аллақачон танкерларга юкланган Россия нефтига нисбатан санкцияларни юмшатишни кўриб чиқаётганини эълон қилди.
Шу куни АҚШ Ҳиндистон нефтни қайта ишлаш заводларини аллақачон танкерларга юкланган Россия нефтини сотиб олишга қўйилган 30 кунлик тақиқдан озод қилишга қарор қилди. Ушбу чора жаҳон бозорига нефть етказиб беришни давом эттириш мақсадида кўрилди.
Эрон нефть инфратузилмасига ҳаво ҳужумлари
7 март куни Исроил Эрон нефть инфратузилмасига биринчи ҳаво ҳужумини амалга оширди. Ҳужум Теҳрон ва унинг атрофидаги бешта энергетика обектига қаратилган эди.
Бунга жавобан Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси Форс кўрфазидаги нефть объектларига зарба бериши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди.
— Агар сиз нефть нархининг бир баррель учун 200 доллардан юқори бўлишига чидай олсангиз, унда бу ўйинни давом эттиринг, - деб The Guardian газетаси ташкилот вакилининг сўзларидан иқтибос келтирди.
Эслатиб ўтамиз, Нефть нархи 1 баррель учун 100 долларгача кўтарилиши мумкин.