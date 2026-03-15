Наврўзнома ўнкунлиги доирасида 747 та спорт тадбири ўтказилади
ASTANА. Кazinform – 14-23 март кунлари Наврўзнома ўнкунлиги доирасида республика бўйлаб 747 та спорт ва оммавий тадбир ўтказилиши режалаштирилган. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги хабар берди.
Байрамона мусобақаларда тахминан 150 минг киши иштирок этиши кутилмоқда. Тадбирлар қишлоқ округларидан тортиб туман, шаҳар ва вилоят марказларигача бўлган барча ҳудудларни қамраб олади.
Дастурда асосан қозоқ халқининг анъаналари ва маданий меросини улуғлайдиган миллий спорт турлари мавжуд. Хусусан, қозоқ кураши, ошиқ отиш, ёмби отиш, тўғизқумалақ, камон отиш, бургут билан ов қилиш, аудариспақ, кўпкари, танга осиш мусобақалари режалаштирилган.
Бундан ташқари, байрам доирасида халқ ўйинлари ва спорт мусобақалари ўтказилади. Улар орасида: қўй кўтариш, суяк синдириш, ланги тепиш, арқон тортиш, баҳодирлар мусобақаси бор. Бундан ташқари, мини-футбол, волейбол, стол тенниси ва дзюдо бўйича турнирлар ҳам ташкил этилади.
Энг кўп спорт тадбирлари бир нечта ҳудудларда режалаштирилган бўлиб, бу аҳолининг Наврўз байрамини юқори даражада нишонлаши ва фаол иштирок этишидан далолат беради.
Ҳудудлар бўйича спорт ва оммавий тадбирлар сони:
• Абай вилояти – 6 та
• Ақтўбе вилояти – 11 та
• Ақмола вилояти – 88 та
• Алмати вилояти – 40 та
• Атирау вилояти – 7 та
• Шарқий Қозоғистон вилояти – 19 та
• Алмати шаҳри – 21 та
• Астана шаҳри – 10 та
• Чимкент шаҳри – 22 та
• Жамбил вилояти – 48 та
• Жетису вилояти – 82 та
• Ғарбий Қозоғистон вилояти – 12 та
• Қарағанди вилояти – 22 та
• Қостанай вилояти – 77 та
• Қизилўрда вилояти – 13 та
• Манғистау вилояти – 88 та
• Павлодар вилояти – 80 та
• Шимолий Қозоғистон вилояти – 18 та
• Туркистон вилояти – 65 та
• Улитау вилояти – 18 та
Наврўзнома доирасида ўтказиладиган спорт тадбирлари соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, миллий спорт турларини ривожлантириш ва ижтимоий бирликни мустаҳкамлашга қаратилган. Байрамона мусобақалар анъанавий равишда кўплаб иштирокчилар ва томошабинларни жалб қилади ва баҳорги янгиланиш ва бирликни нишонлашнинг муҳим қисмига айланади.
