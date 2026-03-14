Қозоғистонда «Nauryz Sale» байрам акцияси бошланди
ASTANА.Кazinform - Қозоғистонда Наврўз байрами муносабати билан «Nauryz Sale» республика акцияси бошланди.
ҚР Савдо ва интеграция вазирлиги маълумотларига кўра, байрам акцияси 13-23 март кунлари бутун мамлакат бўйлаб ўтказилади, юзлаб савдо марказларини бирлаштиради, баҳорги янгиланишнинг ўзига хос муҳитини яратади ва мамлакат аҳолиси ва меҳмонлари учун фойдали харидлар имкониятини тақдим этади.
Акция доирасида савдо марказлари харидорларга озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотларига 10-70 фоиз чегирмалар таклиф қилмоқда. Реклама товарлари махсус байрам нархлари ёрлиқлари ва навигация кўрсаткичлари билан белгиланган, бу эса ташриф буюрувчиларга чегирмали товарларни осонгина топиш имконини беради.
Акцияда 300 га яқин чакана савдо субъектлари иштирок этмоқда. Улар орасида 140 та савдо маркази ва савдо-кўнгилочар марказлари, 140 та чакана савдо тармоқлари ва 20 та интернет платформалари бор.
Иштирокчилар орасида мамлакатнинг энг йирик чакана савдо тармоқлари Magnum Cash&Carry, Small, Galmart, Анвар, Дина, Toimart, Астиқжан, Greenwich ва бошқа компаниялар бор. Кампания давомида маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Қозоғистон компанияларининг маҳсулотлари намойиш этиладиган савдо марказларида махсус зоналар ташкил этилди, уларда товарлар бозор нархидан ўртача 10-20 фоизга арзон нархларда сотилади. Харидорлар шунингдек, бир қатор товарлар нархининг сезиларли даражада пасайганини қайд этишди.
— Чегирмалар жуда кўп эканлигини кўрмоқдаман. Мен ушбу чакана савдо тармоғида акция орқали 5 килограмм унни 1400 тенгега сотиб олдим, сабзавотлар нархи ҳам пасайди — мен картошка ва сабзи сотиб олдим. Ростини айтсам, мен узоқ вақтдан бери 100 тенгелик нарх ёрлиқларини кўрмаган эдим ва бугун мен байрамона чегирмаларни жуда яхши ҳис қиляпман, — деди пойтахт аҳолиси Ақбота Жақаева.
Байрамона кайфиятни мамлакатнинг барча ҳудудларида ўтказиладиган қишлоқ хўжалиги ярмаркалари ҳам тўлдиради. Бу ерда аҳоли маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан янги маҳсулотларни арзон нархларда сотиб олишлари мумкин.
«Nauryz Sale» акцияси Наврўзни бутун мамлакат бўйлаб нишонлашнинг бир қисмига айланди ва маҳаллий бизнесни қўллаб-қувватлаш, ички савдони ривожлантириш ва байрам арафасида қозоғистонликлар учун харидларни янада фойдали қилишга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда инфляция секинлашмоқда.