Қозоғистонда инфляция секинлашмоқда
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда 2026 йил январь ойида инфляция 12,2 фоизни ташкил этди, 2025 йил декабрь ойида бу кўрсаткич 12,3 фоизни ташкил этган эди. Ой давомида нархларнинг ўсиши 1 фоизга етди (декабрда 0,9%). Ушбу маълумотлар Миллий статистика бошқармаси томонидан тақдим этилган, деб хабар беради Kazinform.
Йил давомида озиқ-овқат нархлари 12,9 фоизга (декабрда 13,5%), пуллик хизматлар 12 фоизга ва ноозиқ-овқат нархлари 11,7 фоизга (декабрда 11,1%) ошди.
Озиқ-овқат ва алкоголсиз ичимликлар йиллик нархларнинг ошишига энг катта ҳисса қўшди ва 5,4 фоиз пунктини ташкил этди. Транспорт ҳам сезиларли таъсир кўрсатди ва 1,1 фоиз пунктини ташкил этди, шахсий парвариш, ижтимоий таъминот, бошқа товарлар ва хизматлар, кийим-кечак ва пойафзал ҳам 1 фоиз пунктини ташкил этди.
Ой давомида ноозиқ-овқат нархлари 1,2 фоизга, пуллик хизматлар 1,1 фоизга ва озиқ-овқат нархлари 0,8 фоизга ошди.
Энг юқори йиллик инфляция Шимолий Қозоғистон вилоятида 14,3 фоизни ташкил этди. Юқори суръатлар ҳам Ақмола, Павлодар ва Улитау вилоятларида кузатилди, ҳар бири 13,5 фоизни ташкил этди.
Алоҳида товарлар ва хизматлар орасида нархларнинг ошишига энг катта ҳисса қўшганлар гўшт ва парранда гўшти бўлиб, улар ўтган йилга нисбатан 23 фоизга ўсди, бензин (16,8%) ва алкоголсиз ичимликлар (16,8%). Пуллик хизматлар орасида сувни оқизиш (18,7%), газ (16,2%) ва суюлтирилган газ (24,7%) нархлари энг сезиларли даражада ошди.
Шу билан бирга, айрим маҳсулотлар бўйича нархларнинг пасайиши қайд этилди. Масалан, сабзавотлар ўтган йилга нисбатан 2,7 фоизга ва совуқ сув (12,9%) нархларига пасайиш кузатилди.