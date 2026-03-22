Наврўз ҳар бир оилага тинчлик, эзгулик ва фаровонлик олиб келсин – Олжас Бектенов
ASTANA. Kazinform - ҚР Бош вазири Олжас Бектенов қозоғистонликларни янгиланиш, баҳор ва янги бошланишлар байрами бўлган - Наврўз байрами билан табриклади. Ҳукумат раҳбари ўзининг табрикномасида қабул қилинган конституциявий ислоҳот Қозоғистон тараққиёти ва бирдамликнинг рамзига айланганини ва баҳор байрами ҳар бир оилага тинчлик, эзгулик ва фаровонлик олиб келишини таъкидлади, деб хабар беради Kazinform.
"Азиз қозоғистонликлар! Сизларни ёрқин ўзгаришлар ва янги ҳаёт байрами бўлган Наврўз байрами билан табриклайман!
Бу йил баҳорнинг биринчи ойи мамлакатимиз учун чинакамига муҳим бўлди. Қозоғистонликлар Президент Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан бошланган кенг кўламли конституциявий ислоҳотни бир овоздан қўллаб-қувватладилар. Халқ томонидан қабул қилинган Асосий қонун нафақат мустақиллигимизнинг ишончли таянчи, балки барча соҳаларда динамик ривожланиш ва янгиланиш рамзига айланди. Ишончим комилки, фуқароларимизнинг ватанпарварлиги, бирдамлиги ва фаоллиги мамлакатдаги барча сифатли ўзгаришларнинг ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб қолаверади.
Қозоғистон Наврўз арафасида янги тарихий даврга қадам қўйгани рамзий маънога эга. Ушбу янгиланиш ва баҳорги тенгкунлик байрами ҳар бир оилага тинчлик, эзгулик ва фаровонлик олиб келсин.
Барчангизга сиҳат-саломатлик, барча режаларининг амалга ошиши, бахт ва фаровонлик тилайман!
Улуғ айём муборак бўлсин!”,— деб мурожаат қилди Бош вазир.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қозоғистон халқини Наврўз байрами билан табриклаган эди.