Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Наврўз байрами билан табриклади
TÚRKІSTAN. Kazinform - Давлат раҳбари Қозоғистон халқини Наврўз байрами билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
«Аввало, барчангизни Улуснинг улуғ куни – Наврўз байрами билан чин дилдан табриклайман!
Наврўз – покланиш, янгиланиш даври. Тозалик — маъноси кенг бўлган тушунча. Бу, аввало, фикрлар, онг ва ниятларнинг поклигини англатади.
Икки йил олдин мамлакатимизда«Таза Қазақстан» умумхалқ акцияси бошланди. Кенг кўламли лойиҳа халқ, айниқса ёшлар томонидан кенг қўллаб-қувватланди. Фуқароларимиз тозаликни бўш сўзлар билан эмас, балки аниқ ҳаракатлар билан намойиш этмоқдалар. Меҳнатсеварлик, озодалик ва аниқлик фазилатлари миллатимизнинг янги сифатига айлана бошламоқда», — деди Давлат раҳбари.
Президент «Таза Қазақстан» ташаббуси шунчаки навбатдаги сиёсий кампания ёки тарғибот эмаслигини айтди.
«Умуман олганда, “Таза Қазақстан” ташаббуси - шунчаки навбатдаги сиёсий кампания ёки тарғибот эмас, балки давлатимизнинг мустаҳкам мафкурасидир. Шунинг учун биз бу хайрли иш билан йил давомида шуғулланишимиз керак, у миллий ўзига хосликнинг ажралмас қисмига айланиши керак. Улуснинг улуғ кунида тозалик фалсафасини кенг тарғиб қилиш айниқса муҳимдир.
Улуснинг улуғ куни, Она Ер ҳам, юртимиз янгиланаётган ушбу тарихий лаҳзада айтилган тилакнинг маъно-моҳияти алоҳида деб ўйлайман.
Шунинг учун, энг муҳими, юртимизга фаровонлик ва юртимизга тинчлик тилайман. Муқаддас Ватанимиз - Қозоғистон Республикаси абадий яшасин! Конституциямиз пойдевори мустаҳкам бўлсин! Байроғимиз баланд ҳилпирасин! Улуғ айём муборак бўлсин! Ризқу насиба мўл бўлсин!», — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Туркистон вилоятига амалий ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.