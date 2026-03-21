    13:32, 21 Март 2026 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Наврўз байрами билан табриклади

    TÚRKІSTAN. Kazinform - Давлат раҳбари Қозоғистон халқини Наврўз байрами билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Фото: Ақорда

    «Аввало, барчангизни Улуснинг улуғ куни – Наврўз байрами билан чин дилдан табриклайман!

    Наврўз – покланиш, янгиланиш даври. Тозалик — маъноси кенг бўлган тушунча. Бу, аввало, фикрлар, онг ва ниятларнинг поклигини англатади.

    Икки йил олдин мамлакатимизда«Таза Қазақстан» умумхалқ акцияси бошланди. Кенг кўламли лойиҳа халқ, айниқса ёшлар томонидан кенг қўллаб-қувватланди. Фуқароларимиз тозаликни бўш сўзлар билан эмас, балки аниқ ҳаракатлар билан намойиш этмоқдалар. Меҳнатсеварлик, озодалик ва аниқлик фазилатлари миллатимизнинг янги сифатига айлана бошламоқда», — деди Давлат раҳбари.

    Президент «Таза Қазақстан» ташаббуси шунчаки навбатдаги сиёсий кампания ёки тарғибот эмаслигини айтди.

    «Умуман олганда, “Таза Қазақстан” ташаббуси - шунчаки навбатдаги сиёсий кампания ёки тарғибот эмас, балки давлатимизнинг мустаҳкам мафкурасидир. Шунинг учун биз бу хайрли иш билан йил давомида шуғулланишимиз керак, у миллий ўзига хосликнинг ажралмас қисмига айланиши керак. Улуснинг улуғ кунида тозалик фалсафасини кенг тарғиб қилиш айниқса муҳимдир.

    Улуснинг улуғ куни, Она ​​Ер ҳам, юртимиз янгиланаётган ушбу тарихий лаҳзада айтилган тилакнинг маъно-моҳияти алоҳида деб ўйлайман.

    Шунинг учун, энг муҳими, юртимизга фаровонлик ва юртимизга тинчлик тилайман. Муқаддас Ватанимиз - Қозоғистон Республикаси абадий яшасин! Конституциямиз пойдевори мустаҳкам бўлсин! Байроғимиз баланд ҳилпирасин! Улуғ айём муборак бўлсин! Ризқу насиба мўл бўлсин!», — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Туркистон вилоятига амалий ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.

     

    Ляззат Сейданова
