Мьянмада 6000 дан ортиқ маҳбус афв этилди
ASTANА. Кazinform — Мьянма ҳарбий хунтаси мустақиллигининг 78 йиллигини нишонлаш учун мамлакат бўйлаб 6000 дан ортиқ маҳбусни афв этди, деб хабар беради ANEWZ.
Миллий мудофаа ва хавфсизлик кенгаши қамоқхоналар, ҳибсхоналар ва лагерлардан 6134 маҳбусни озод қилишни буюрди. У бу ҳаракатни "халқнинг онги ва қалбини тинчлантириш ва инсониятга ҳурмат кўрсатиш ҳаракати" деб таърифлади.
Бундан ташқари, Мьянма президенти вазифасини бажарувчи турли ахлоқ тузатиш муассасаларида жазо ўтаётган 52 нафар хорижий маҳбусни, жумладан, Хитой фуқароларини афв этди ва озод қилди. Хабарларга кўра, бу қарор дўстона халқаро муносабатларни сақлаб қолиш ва гуманитар тамойилларга риоя қилишга қаратилган.
Ўтган йили хунта декабрь ойидаги сайловлар олдидан 3000 дан ортиқ сиёсий маҳбусга амнистия эълон қилди, 5580 кишига қарши айбловларни бекор қилди ва уларни озод қилишни буюрди.
Мьянма ҳарбийлари 2021 йилда тўнтариш орқали ҳокимиятни эгаллаб олишди ва демократя учун миллий лига (NLD) бошчилигидаги сайланган ҳукуматни ағдаришди. Ҳукуматни эгаллаб олиш кенг кўламли фуқаролик тартибсизликлари билан бирга кечди. Норозилик намойишлари бостирилди ва минглаб одамлар қамоққа ташланди.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев Мьянма Президенти вазифасини бажарувчи Мин Аун Хлайн билан музокаралар ўтказди.