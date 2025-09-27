Тоқаев Мьянма Президенти вазифасини бажарувчи Мин Аун Хлайн билан музокаралар ўтказди
ASTANА. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Мьянма Президенти вазифасини бажарувчи Мин Аун Хлайн билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Мьянма ўз маданияти, ўзига хос анъаналари ва геостратегик аҳамиятига эга мамлакат. Икки давлат глобал транспорт йўналишлари чорраҳасида жойлашган.
Президент меҳмонга Қозоғистоннинг асосий ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлари, шунингдек, мамлакатнинг барқарор ривожланишини таъминлаш борасидаги стратегик вазифалари ҳақида маълумот берди.
Томонлар икки мамлакат иқтисодиётининг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда, қишлоқ хўжалиги, транспорт-логистика, молия, IТ ва рақамлаштириш каби муҳим йўналишларда ҳамкорлик қилиш истиқболларига тўхталди.
Президентнинг таъкидлашича, Қозоғистон Евроосиёнинг асосий транзит хаби сифатида “Бир макон, бир йўл” мегалойиҳаси, “Шимол-Жануб” ва “Ўрта коридор” транспорт йўналишларини ривожлантиришда фаол иштирок этмоқда.
Шу муносабат билан учрашувда икки давлат ўртасида транспорт алоқаларини йўлга қўйиш долзарблиги муҳокама қилинди. Бу савдо-иқтисодий алоқаларнинг кенгайишига хизмат қилади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Мин Аун Хлайнни Қозоғистоннинг миллатлараро ва конфессиялараро сиёсати билан таништирди.
Хусусан, “Бирлигимиз — хилма-хилликда” тамойили, бағрикенглик тамойили, Астана шаҳрида Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари съездини ўтказиш ташаббуси ҳақида гапирди.
Мин Аун Хлайн Қасим-Жомарт Тоқаевга меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдириб, конструктив ҳамкорликни йўлга қўйиш ва ўзаро манфаатли соҳаларда ҳамкорлик қилишга тайёрлигини тасдиқлади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Мьянма: жорий муносабатлар ва ҳамкорлик истиқболлари ҳақида ёзган эдик.