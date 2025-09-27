OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:55, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Тоқаев Мьянма Президенти вазифасини бажарувчи Мин Аун Хлайн билан музокаралар ўтказди

    ASTANА. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Мьянма Президенти вазифасини бажарувчи Мин Аун Хлайн билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Мин Аун Хлайн
    Фото: Ақорда

    Мьянма ўз маданияти, ўзига хос анъаналари ва геостратегик аҳамиятига эга мамлакат. Икки давлат глобал транспорт йўналишлари чорраҳасида жойлашган.

    Президент меҳмонга Қозоғистоннинг асосий ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлари, шунингдек, мамлакатнинг барқарор ривожланишини таъминлаш борасидаги стратегик вазифалари ҳақида маълумот берди.

    Томонлар икки мамлакат иқтисодиётининг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда, қишлоқ хўжалиги, транспорт-логистика, молия, IТ ва рақамлаштириш каби муҳим йўналишларда ҳамкорлик қилиш истиқболларига тўхталди.

    Президентнинг таъкидлашича, Қозоғистон Евроосиёнинг асосий транзит хаби сифатида “Бир макон, бир йўл” мегалойиҳаси, “Шимол-Жануб” ва “Ўрта коридор” транспорт йўналишларини ривожлантиришда фаол иштирок этмоқда.

    Шу муносабат билан учрашувда икки давлат ўртасида транспорт алоқаларини йўлга қўйиш долзарблиги муҳокама қилинди. Бу савдо-иқтисодий алоқаларнинг кенгайишига хизмат қилади.

    Музокара
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев Мин Аун Хлайнни Қозоғистоннинг миллатлараро ва конфессиялараро сиёсати билан таништирди.

    Хусусан, “Бирлигимиз — хилма-хилликда” тамойили, бағрикенглик тамойили, Астана шаҳрида Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари съездини ўтказиш ташаббуси ҳақида гапирди.

    Мин Аун Хлайн Қасим-Жомарт Тоқаевга меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдириб, конструктив ҳамкорликни йўлга қўйиш ва ўзаро манфаатли соҳаларда ҳамкорлик қилишга тайёрлигини тасдиқлади.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Мьянма: жорий муносабатлар ва ҳамкорлик истиқболлари ҳақида ёзган эдик.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Мьянма Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!