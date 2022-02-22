11:59, 22 Феврал 2022 | GMT +6
Мунгия Головкин билан жанг қилишни хоҳлайди
NUR-SULTAN. Кazinform - Ўрта вазн тоифасида қозоғистонлик чемпион Геннадий Головкиннинг иккинчи ҳамюрти Жанибек Алимхонулига қараганда ўрта вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони Хайме Мунгияга рақиб бўлиш имконияти кўпроқ. Бу прогнозни Ringnews24.cоm шарҳловчиси Жеремайя Прейссер қилди. Бу ҳақда Кazinform «ВКонтакте» ижтимоий тармоғидаги «Қозоғистон касбий бокси» саҳифасига таяниб хабар беради.
⠀ Сўнгги кунларда Х. Мунгия америкалик Димитриус Баллардни нокаут билан мағлуб этди ва Головкинга қарши рингга чиқиш ниятини билдирди. Алимханули, шунингдек, мексикалик боксчи билан рақобатлашмоқчи эканлигини айтиб, буни «осон иш» деб атади. ⠀«Менимча, бу Адамес ёки Головкин (Мунгиянинг кейинги рақиби) бўлади. Айни дамда Алимханули билан жанг жуда кам мукофот учун жуда хавфли жанг бўлиб, Чарло билан бўлган вариант даргумон. Ишончим комилки, Golden Boy Головкинни ҳаммадан кўра кўпроқ хоҳлайди», — деди Прейссер.