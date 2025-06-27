Мўғулистонлик боксчилар Астанага етиб келди
ASTANА. Кazinform – Ҳаваскор бокс бўйича Жаҳон кубогида иштирок этадиган мўғулистонлик боксчилар Астанага етиб келишди.
ҚР бокс федерациясидан маълум қилишларича, мўғулистонлик боксчилар орасида этник қозоқ Бекнур Қалиули ҳам бор. У супер оғир вазн тоифасида Мўғулистон шарафини ҳимоя қилади.
Бекнур Қалиули 2024 йилги Осиё чемпионатида бронза, жаҳон чемпионатида кумуш медални қўлга киритган эди.
Шунингдек, аёллар терма жамоасида жаҳон чемпионати бронза медали совриндори Энхжаргал Мөнгөнцэцэг ҳам бор.
Эслатиб ўтамиз, World Boxing ташкилотчилигида Жаҳон кубоги Қозоғистонда илк бор ўтказилмоқда.
Мусобақада 30 давлатдан 300 нафарга яқин спортчи ўзаро куч синашади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонлик боксчи Абилайхан Жусупов Нидерландиядаги турнирда чемпион бўлгани ҳақида хабар берган эдик.