Мўғулистонда йиллик инфляция 5,7 фоизга етди
ASTANА. Кazinform — Мўғулистонда 2024 йил май ойида йиллик инфляция 5,7 фоизни ташкил этди. Бу ҳақда мамлакат Миллий статистика хизмати маълум қилди, деб ёзади Xinhua агентлиги.
Йиллик инфляциянинг шаклланишига дори воситалари ва тиббий хизматларнинг 7 фоизга ошгани бевосита таъсир кўрсатди. Маълум қилинишича, ишлаб чиқарилган маҳсулотлар, алкоголсиз ичимликлар ва минерал ичимликлар нархи 6,7 фоизга, шунингдек, кийим-кечак, тўқимачилик маҳсулотлари ва пойабзал 5,8 фоизга, мебель ва маиший техника, электроника 5,4 фоизга ошган.
Мўғулистон Марказий банки маълумотларига кўра, 2024 йил апрель ойида мамлакатда йиллик инфляция 6,4 фоизни ташкил қилган. Ваҳоланки, мамлакатнинг 3,5 миллион аҳолисининг ярмидан кўпи истиқомат қилувчи мамлакат пойтахти Улан-Баторда бу кўрсаткич 6,1 фоизни ташкил этган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Мўғулистон ялпи ички маҳсулоти 2024 йилнинг биринчи чорагида ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 7,8 фоизга ошган.
Шу билан бирга, Жаҳон банки экспертлари Мўғулистонда иқтисодий ўсиш, асосан, тоғ-кон саноатида ишлаб чиқаришнинг кўпайиши, хусусий истеъмолнинг тикланиши ва фискал экспансияга кучли боғлиқлик ҳисобига бўлишини тахмин қилмоқда.