20:10, 08 Апрель 2026 | GMT +5
Мўғулистонда хорижий сайёҳлар сони биринчи чоракда 40 фоизга ошди
ASTANА. Кazinform — Жорий йилнинг биринчи чорагида Мўғулистонга ташриф буюрган хорижий сайёҳлар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 39 фоизга ошди, деб хабар беради Монцамэ.
Бу даврда мамлакатга жами 143 431 сайёҳ ташриф буюрди, бу ўтган йилга нисбатан 40 580 тага кўп.
Ўсиш, айниқса, март ойида сезиларли бўлди: бу ойда мамлакатга 59 317 сайёҳ ташриф буюрди, бу 2025 йил мартига нисбатан 19 815 тага ёки 50 фоизга кўп.
Мўғулистон Туризм ассоциацияси маълумотларига кўра, хорижий сайёҳлар оқимининг барқарор ўсиши бутун туризм саноатининг биргаликдаги фаолияти натижасидир.
Эслатиб ўтамиз, Мўғулистоннинг ташқи савдо айланмаси 2,6 миллиард АҚШ долларига етди.