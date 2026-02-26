Мўғулистоннинг ташқи савдо айланмаси 2,6 миллиард АҚШ долларига етди
ASTANA. Kazinform — Жорий йил январь ойида Мўғулистон 105 та мамлакат билан савдо қилди ва ташқи савдонинг умумий ҳажми 2,6 миллиард АҚШ долларини ташкил этди, деб хабар беради Монцамэ.
Шундан экспорт 1,7 миллиард долларни, импорт эса 843,0 миллион долларни ташкил этди. Савдо балансининг профицити 906,5 миллион долларни ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси хабар берди.
Ўтган йилнинг шу даврига нисбатан умумий савдо ҳажми 30,7 фоизга ёки 608,9 миллион долларга ошди. Шу билан бирга, экспорт 71,6 фоизга ёки 730,2 миллион долларга ошди. Савдо балансининг профицити 16,5 бараварга ёки 851,5 миллион долларга ошди. Импорт эса аксинча, 12,6 фоизга ёки 121,3 миллион долларга камайди.
Экспортнинг ўсиши қуйидаги товарлар етказиб бериш ҳажмининг ошиши билан боғлиқ:
— мис рудаси ва концентрати — 462,3 миллион долларга;
— кўмир — 167,6 миллион долларга;
— қайта ишланмаган ёки ярим қайта ишланган олтин — 95,5 миллион долларга;
— консерваланган гўшт маҳсулотлари — 8,3 миллион долларга;
— флюорит рудаси ва концентрати — 15 миллион долларга;
— рух рудаси ва концентрати — 6 миллион долларга;
— хом нефть — 5,6 миллион долларга;
— молибден рудаси ва концентрати — 2,5 миллион долларга.
Ўтган йилнинг шу даврига нисбатан импортнинг камайиши қуйидаги товарлар етказиб бериш ҳажмининг камайиши билан изоҳланади:
— енгил автомобиллар — 73,1 миллион долларга;
— юк машиналари — 36,1 миллион долларга;
— транспорт воситалари эҳтиёт қисмлари — 17,6 миллион долларга;
— дизель ёқилғиси — 13 миллион долларга;
— бульдозерлар ва экскаваторлар — 7,5 миллион долларга.
Бундан ташқари, бензин етказиб бериш 26,8 миллион долларга, азотли ўғитлар 5,8 миллион долларга ва дори-дармонлар 3,5 миллион долларга ошди.
Ўтган ойга нисбатан экспорт 11фоизга ёки 215,2 миллион долларга, импорт 23,8 фоизга ёки 263,9 миллион долларга камайди.
Экспортнинг 96,7 фоизини минерал маҳсулотлар, қимматбаҳо тошлар, заргарлик буюмлари ва қимматбаҳо металлар ташкил этади. Импортнинг 72 фоизини минерал маҳсулотлар, механик, электр ва транспорт ускуналари, уларнинг эҳтиёт қисмлари, шунингдек, қимматбаҳо металлар ва улардан тайёрланган буюмлар ташкил этади.