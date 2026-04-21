Мўғулистон Президенти «Алтын қыран» ордени билан тақдирланди
ASTANА. Каzinform — Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсухга мамлакатнинг энг олий давлат мукофоти - «Алтын қыран» ("Олтин бургут") ордени топширилди. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсух билан музокаралардан сўнг қўшма баёнот чоғида маълум қилди.
— Бугун мен Мўғулистон Президенти, муҳтарам Хурэлсух жанобларига икки давлат ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва кўп қиррали Қозоғистон-Мўғулистон алоқаларини ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссаси учун Қозоғистоннинг энг олий давлат мукофоти — «Алтын қыран» ордени билан тақдирладим. Бу бизнинг собит биродарлигимизнинг, халқларимиз келажаги учун умумий интилишимизнинг ёрқин белгисидир, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент Мўғулистон раҳбарининг Қозоғистонга ташрифи жуда самарали бўлганини таъкидлади.
— Қозоғистон ва Мўғулистон минтақавий ва глобал даражадаги кўплаб долзарб масалалар бўйича ўхшаш позицияларга эга. Эртага бўлиб ўтадиган экологик саммит бунинг яққол аксидир. Биз Мўғулистон билан ҳамкорликни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратамиз. Биз халқаро ташкилотлар доирасида бир-биримизни доимо қўллаб-қувватлаб келганмиз. Бу мамлакатларимиз ўртасидаги стратегик шериклик ва ўзаро ишончнинг яққол кўринишидир. Мен буни юқори баҳолайман, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Мўғулистон Президентини Ақордада кутиб олгани ҳақида хабар берган эдик.