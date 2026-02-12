Мўғулистон бозорига Қозоғистон товарларини экспорт қилиш осонлашди
ASTANA. Kazinform – Бугун Сенатнинг ялпи мажлисида “Бир томондан Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва унга аъзо давлатлар, иккинчи томондан эса Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо келишувни ратификация қилиш тўғрисида”ги Қонун маъқулланди.
Қонун 2025 йил 27 июнда Минск шаҳрида имзоланган келишувни ратификация қилишга қаратилган. Келишувнинг мақсади - тариф ва тарифсиз тўсиқларни камайтириш ёки бартараф этиш, шунингдек, иқтисодий ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш орқали томонлар ўртасида товарлар савдосини либераллаштириш ва осонлаштиришдир.
Сенатнинг Иқтисодий сиёсат, инновацион ривожланиш ва тадбиркорлик қўмитасининг маълумотларига кўра, Келишувни ратификация қилиш Қозоғистон экспортини Мўғулистон бозорига диверсификация қилиш учун қулай шароитлар яратади, саноат алоқаларини мустаҳкамлайди ва минтақада савдо сиёсатининг олдиндан айтиб бўлишини таъминлайди.
“Келишувнинг товар қамрови ҳар икки томондан 367 та товарни ўз ичига олади. Ўз навбатида, Қозоғистоннинг экспорт манфаатлари тўлиқ таъминланади. Мўғулистон озиқ-овқат маҳсулотлари ва саноат товарларига импорт божхона тўловларини бекор қилади. Мамлакатимиз учун иқтисодий фойдаларга эътибор қаратсак, Мўғулистон томонининг тариф имтиёзлари республикамизнинг Мўғулистонга экспортининг 92 фоизини қоплайди. Натижада, маҳаллий бизнес импорт божхона тўловларини тўлашда тежашга эришади. Тариф ҳимояси даражасининг пасайиши Қозоғистон етказиб беришини кўпайтириш, уларнинг Мўғулистон бозоридаги рақобатбардошлигини ошириш учун қулай шароитлар яратади”, - деди сенатор Алибек Наутиев.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистондан Мўғулистонга етказиб бериладиган асосий товарлар тамаки маҳсулотлари, нон ва қандолат маҳсулотлари, кофе ва чой, дори-дармонлар, телевизорлар, мониторлар ва проекторлардир.
“Қозоғистон Мўғулистондан от гўшти, картошка, почта маркалари ва бошқа қимматли қоғозлар, пойабзал ва бошқа товарларни импорт қилади. Бундан ташқари, Келишувнинг ратификация қилиниши қишлоқ хўжалиги ва саноат тармоқларининг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. Шубҳасизки, экспортга яроқли товарлар бозорларини кенгайтириш орқали бу ички ишлаб чиқаришни кўпайтириш учун қўшимча рағбат бўлади. Умуман олганда, ушбу Келишув Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари ва Мўғулистон ўртасидаги савдо алоқаларини ривожлантириш ва мустаҳкамлашга, шунингдек, товарларни Мўғулистон бозорига олиб чиқиш учун қулай шароитлар яратишга қаратилган”, - деди депутат.