Мўғулистон 2026 йилда Марказий Осиё иқтисодий ҳамкорлик институтига раислик қилади
ASTANА. Каzinform — 2-3 декабрь кунлари Хитойнинг Шинжон-Уйғур автоном районининг маъмурий маркази Урумчи шаҳрида Марказий Осиёда иқтисодий ҳамкорлик бўйича биринчи Тяньшань форуми бўлиб ўтмоқда, деб хабар беради Монцамэ.
Молия вазирлиги маълумотларига кўра, форум Марказий Осиё иқтисодий ҳамкорлик институти (ЦАРЭС) томонидан ташкил этилган ва бу йил ташкилот ўзининг 10 йиллигини нишонлайди. 2026 йилда Марказий Осиё иқтисодий ҳамкорлик институтига раислик Мўғулистонга ўтказилади.
Форумни Молия вазирлиги давлат котиби Ж. Ганбат, ХХР молия вазири Лань Фоань ва Покистон Ислом Республикасининг режалаштириш, ривожланиш ва ислоҳотлар вазири Ҳасан Иқбол очдилар.
Давлат котиби форумнинг минтақавий иқтисодий ва инвестиция ҳамкорлигини кенгайтиришдаги аҳамиятини таъкидлади. Шунингдек, у барқарор, ривожланган ва инвестицияларга қулай минтақани яратиш учун ЦАРЭСга аъзо барча давлатлар билан фаол ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирди.
Минтақавий инвестициялар, инфратузилма ва савдо йўлакларини кенгайтириш ҳамда ЦАРЭС ҳамкорлигини янги босқичга кўтариш учун муҳим бўлган форумда 300 дан ортиқ иштирокчи иштирок этди. Улар орасида халқаро ташкилотлар, молия институтлари, хусусий сектор вакиллари, таҳлил марказлари ва академик муассасалар мутахассислари ва олимлари бор.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Мўғулистон биринчи марта ЮНEСКОнинг Жаҳон мероси қўмитасига сайлангани ҳақида хабар берган эдик.