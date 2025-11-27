Мўғулистон биринчи марта ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси қўмитасига сайланди
ASTANA. Kazinform — Мўғулистон ЮНЕСКОнинг 2025–2029 йилларга мўлжалланган Бутунжаҳон мероси қўмитасига аъзо бўлди, деб хабар беради Монцамэ.
Мўғулистон 2025–2029 йилларга мўлжалланган ЮНЕСКО Бутунжаҳон мероси қўмитасига аъзо этиб сайланди, у 161 овоздан 97 тасининг овозини қўлга киритди. Овоз бериш Франция пойтахти Париж шаҳрида бўлиб ўтган Бутунжаҳон маданий ва табиий меросини муҳофаза қилиш тўғрисидаги конвенцияга аъзо давлатларнинг 25-сессияси доирасида бўлиб ўтди.
Бешта бўш ўринга ўн икки давлат ариза берди. Мўғулистон билан бир қаторда янги аъзолар этиб Арманистон Республикаси, Бангладеш Халқ Республикаси, Чехия Республикаси ва Польша Республикаси сайланди.
Бу - Мўғулистоннинг табиий ва маданий мерос объектларини рўйхатга олиш, уларни асраб-авайлашга кўмаклашиш ҳамда зарур дастур ва лойиҳалар учун маблағ ажратувчи ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси қўмитасига биринчи сайланишидир. Мазкур сайлов Мўғулистоннинг халқаро майдондаги нуфузини оширган фаол ва кўп қиррали дипломатик ишларнинг натижаси сифатида баҳоланмоқда.
Мўғулистон 1990 йил 2 февралда Бутунжаҳон маданий ва табиий меросини муҳофаза қилиш тўғрисидаги конвенцияни ратификация қилди.
“Маданият” йўналишида Мўғулистон Ўрхон дарёси водийсининг маданий ландшафти, Мўғулистон Олтойи петроглифлари мажмуалари, Бурхон Халдун тоғи ва унинг атрофидаги муқаддас ландшафт, шунингдек, елен тош ёдгорликлари ва унга алоқадор объектларни тақдим этди. “Табиат” номинациясида Увс нуур дарёси ҳавзаси ва Даурия ландшафтлари тақдим этилди. Ушбу чора-тадбирлар барқарор туризмни ривожлантиришга, Мўғулистоннинг тарихий, маданий ва табиий меросини сақлашни яхшилашга, археологик тадқиқотларни кенгайтиришга хизмат қилади.