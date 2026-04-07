13:10, 07 Апрель 2026 | GMT +5
Мўғулбанк 3,2 тонна қимматбаҳо металл сотиб олди
ASTANА. Kazinform — Жорий йилнинг март ойида Мўғулбанк 949,5 кг қимматбаҳо металл сотиб олди ва биринчи чорак натижаларига кўра, умумий ҳажми 3,2 тоннани ташкил этди, деб хабар беради Монцамэ.
Март ойида сотиб олинган олтиннинг 101,7 килограми Марказий банкнинг Дархан-Уул аймоғидаги филиали орқали, 720,4 килограмми эса Баянхонгор аймоғидаги филиали орқали сотиб олинди.
Март ойида қимматбаҳо металл сотиб олиш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 48 фоизга ошди.
Мўғулбанк олтинни жаҳон бозоридаги нархига мувофиқ сотиб олади. Март ойида 1 грамм олтиннинг ўртача нархи 560 486,32 тугрикни ташкил этди.
Эслатиб ўтамиз, Мўғулистоннинг ташқи савдо айланмаси 2,6 миллиард АҚШ долларига етди.