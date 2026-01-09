Москвада қор қалинлиги 65 см гача етади
ASTANA. Kazinform – Болқон яриморолидан ҳаракатланган «Фрэнсис» циклони таъсирида 9 январь кечасига келиб Москвада қор қоплами қалинлиги 65 см гача етиб, январь ойидаги мунтазам кузатувлар тарихида мутлақ рекорд ўрнатилади, деб хабар беради Kazinform.
Бу ҳақда «Фобос» об-ҳаво марказининг етакчи мутахассиси Евгений Тишковец ўзининг Telegram-каналида ёзди.
Унинг сўзларига кўра, аввалги максимал қор ёғиши 57 см бўлган.
“Бу фақат бошланиши холос. Қалин қор кундузги вақтда, эрталаб соат 9:00 дан тушдан кейин соат 15:00 гача ёғади. 9 январь куни қўшимча 17–22 мм ёғингарчилик кузатилади. Кечга томон Москвада баландлиги 65 см гача етадиган қор уюмлари пайдо бўлади, — деб ёзди у.
Мутахассис таъкидлаганидек, "Фрэнсис" циклони таъсирида Москва вилоятида ойлик ёғингарчилик нормасининг 2/3 қисми ёғди.
Қор ёғиши кечқурун соат 21:00 дан кейин пасая бошлайди ва 10 январь куни кечаси ва эрталаб камаяди.
Баъзи жойларда шамол тезлиги 17 м/с га етади. Кучли қор бўронлари шароитида Шереметьево, Внуково, Жуковский ва Домодедово аэропортларида кўриниш 500-800 м гача ёмонлашади.
Бундан ташқари, Калуга, Орёл, Тула, Рязань, Курск, Липецк, Брянск, Нижний Новгород ва Владимир вилоятларида ғайритабиий даражада кучли қор ёғди.
