Молдова МДҲ таркибидан чиқишини эълон қилди
АSTANА. Kazinform — Молдова Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) билан тузилган асосий келишувларни денонсация қилиш жараёнини бошлади. Бу мамлакатга ташкилот таркибидан расман чиқиш имконини беради, деб хабар беради ТАСС.
Бу ҳақда Молдова бош вазири ўринбосари — ташқи ишлар вазири Михаил Попшой маълум қилди.
— Биз МДҲдаги аъзолигимизни белгилайдиган учта асосий ҳужжатни денонсация қилиш жараёнини бошладик. Улар — ташкилот Низоми, МДҲни ташкил этиш тўғрисидаги келишув ва унга тегишли қўшимча ҳужжат. Ушбу ҳужжатлар кучини йўқотгандан сўнг, Молдова қонуний жиҳатдан МДҲ аъзоси бўлмайди. Бироқ амалда (де-факто) иштирокимиз аввалроқ тўхтатилган. Ҳужжатлар якуний тасдиқлаш учун парламентга юборилади, — деб тушунтирди Попшой.
Унинг айтишича, денонсация қилиш жараёни ҳукумат даражасида февраль ойининг ўртасига бориб якунланади, шундан сўнг парламент бу масалани президентнинг тасдиғига тақдим этади.
Молдованинг МДҲга бўлган муносабати 2020 йилдаги президентлик сайловидан кейин ўзгара бошлади. Ўшанда Майя Санду Европа Иттифоқи билан интеграция йўналишини эълон қилиб, Ҳамдўстлик саммитларида иштирок этишдан бош тортган эди. 2023 йил февраль ойида республика ҳукумати МДҲ доирасидаги 282 та келишувнинг 120 дан ортиғини денонсация қилишни режалаштириб, мамлакат учун энг муҳим ва фойдали келишувларни сақлаб қолишни мақсад қилган.
Молдованинг собиқ президенти ва Социалистлар партияси раҳбари Игорь Додон бу қадамларни танқид қилиб, Майя Сандунинг Россия ва МДҲ билан муносабатларни узишга қаратилган сиёсати халқ манфаатларига зид келади, деб баёнот берди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йил охирида Кишинёв шаҳрида Молдова Республикаси президенти Майя Сандунинг инаугурацияси бўлиб ўтди. У ноябрь ойида бўлиб ўтган сайловнинг иккинчи турида 55 фоиздан ортиқ овоз тўплаб, иккинчи муддатга қайта сайланган. Қасамёд қилгандан сўнг қилган нутқида Санду барча босимларга қарамай фуқаролар аниқ йўналишни — хавфсизлиги юқори, ривожланган ва гуллаб-яшнаган Европа мамлакатини танлаганини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Молдовада парламент сайловида мухолифат фракциялари ғалаба қозонди.