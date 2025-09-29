Молдовада парламент сайловида мухолифат фракциялари ғалаба қозонди
ASTANА. Кazinform — Молдовада бўлиб ўтган парламент сайловида президент Майя Санду асос солган “Ҳаракат ва бирдамлик” партияси ғалаба қозонди. Мамлакатдаги сайлов участкаларидан келган протоколларнинг 100 фоизи кўриб чиқилганидан сўнг ҳукмрон партия 44,13% овоз тўплади, деб ёзади ТАСС.
Ҳукмрон партия — 44,13%, “Ватанпарварлар блоки” — 28,25%, европапараст “Альтернатива” блоки — 9,22%, “Бизнинг партиямиз” — 6,35%, “Уйдаги демократия” 5,72% овоз олган. Барча мухолиф партиялар 49,54% овоз олди.
Санду партияси хориждаги овоз бериш эвазига ижобий натижага эришди. Барча сайлов участкалари, жумладан, хориждаги сайлов участкаларидан 98,55% овоз санаб чиқилгач, натижа 49,71%ни ташкил этди. “Ватанпарварлар блоки” — 24,43%, “Альтернатива” — 8,04%, “Бизнинг партия” 6,25%, “Уйдаги демократия” 5,66% овоз олган. Бу мухолифатга 44,38% овоз олиш имконини берди.
Бу сайлов учун Молдова ҳукумати хориждаги сайлов участкалари сонини 234 тадан 301 тага, асосан Ғарб давлатларида кўпайтирди. Сайлов бюллетенларининг деярли чорак қисми (864 минг) юборилган.
Юз минглаб молдоваликлар истиқомат қиладиган Россияда ўтган йилги президентлик сайловида бўлгани каби бор-йўғи иккита сайлов участкаси – Молдова консуллиги ва Москвадаги элчихонада очилган. У ерда 4109 киши овоз берди. Молдова мухолифати ҳукуматни қўллаб-қувватлови паст бўлган ҳудудлардаги сайлов участкалари сонини сунъий равишда қисқартириб, бошқа жойларда кўпайтирганликда айблади.
