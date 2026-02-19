Минглаб марокашлик аёллар Испанияда мавсумий ишларга жалб қилинади
ASTANA. Kazinform — 2026 йилда Марокашдан минглаб мавсумий ишчилар қулупнай териш учун Испаниянинг Уэлва провинциясига борадилар, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Агентлик Akhbarona нашрига таяниб, ушбу жараён Марокаш ва Испания ўртасидаги циклик миграция бўйича ҳамкорлик шартномаларининг бир қисми эканлигини маълум қилади.
Шартномаларнинг мақсади - испан фермерларини малакали ишчи кучи билан таъминлаш ва Марокаш Миллий бандлик ва касб-ҳунар таълими агентлиги (ANAPEC) томонидан текширилиши ва назорат қилиниши керак бўлган минглаб марокашлик аёлларни қонуний иш билан таъминлашдир.
Ушбу кампания Рабат ва Мадрид ўртасидаги иқтисодий ва ижтимоий ҳамкорликнинг асосий устунларидан бири ҳисобланади: бир томондан, у Уэльва минтақасининг маҳаллий иқтисодиётини қўллаб-қувватлайди, иккинчи томондан, Марокашлик аёл ишчиларнинг молиявий даромадларини оширади.
Аввалроқ, Испания вазирлар кенгаши 27 январда мамлакатда ноқонуний равишда истиқомат қилувчи хорижий фуқароларга 2026 йил апрель ва июнь ойлари оралиғида ишлаш ҳуқуқи билан вақтинчалик яшаш рухсатномаларини олишга имкон берадиган "фавқулодда қарор тўғрисидаги қонун"ни маъқуллагани ҳақида хабар берилган эди. Мустақил манбаларнинг таъкидлашича, Испаниядаги ноқонуний мигрантлар сони тахминан 1 миллион кишини ташкил этади.