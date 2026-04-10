Миллий фестиваль: Таразда санъат ва анъаналар қайта тикланмоқда
TARAZ. Kazinform — 2026 йил 23-24 апрель кунлари Тараз шаҳридаги "Қадимги Тараз" тарихий-этномаданий мажмуасида "Тараз - ҳунармандлар шаҳри" Халқаро ҳунармандчилик фестивали бўлиб ўтади, деб хабар беради Жамбил вилояти ҳокимлиги.
“Миллий фестивални ўтказишдан асосий мақсад минтақанинг туристик имиджини яхшилаш, маҳаллий ҳунармандларни халқаро миқёсда тарғиб этиш, хорижий ва маҳаллий ҳунармандлар ўртасида дўстона муносабатлар ва ҳамкорликни ўрнатиш, тажриба алмашиш, шунингдек, тобора камдан-кам учрайдиган қадимий ҳунармандчиликни сақлаб қолиш ва қайта тиклашдан иборат”, — дейилади маъмурият хабарида.
Фестивалда хориждан (Қирғизистон, Ўзбекистон, Тожикистон), қўшни вилоятлардан (Алмати, Туркистон) ва маҳаллий ҳудудлардан 100 дан ортиқ ҳунармандлар иштирок этади.
Томошабинларга ўзгача муҳит яратиш мақсадида фестиваль доирасида "Тараз - ҳунармандлар шаҳри. Анъана ва замонавий ҳунармандчилик" мавзусида илмий-амалий конференция, ҳунармандчилик кўргазмаси ва маҳорат дарслари, ёш ҳунармандлар ва рассомларнинг "Менинг дунём: фантазия ва ҳақиқат" кўргазмаси бўлиб ўтади.
Бундан ташқари, мода ва анъаналарни бирлаштирган «ASPARA FASHION WEEK» халқаро мода ҳафталиги, “Гиннес”нинг рекордлар китобига киритилган кигиз ёнида «Dombyra Party» тадбири, миллий нақшлардаги кийимлар намойиши ва санъат юлдузларининг гала-концерти ташкил этилади.
Фестивалда иштирок этувчи меҳмонлар кўргазма буюмларини сотиб олиш ва Тараз шаҳридаги тарихий ва маданий жойларга экскурсиялар уюштириш имкониятига эга бўладилар.
Шу кунларда Тараз миллий анъаналар ва ижодий илҳом кесишган умумий жойга айланади.