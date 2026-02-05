Миллий банк банклараро мобил тўловлар тизими қоидаларини тасдиқлайди
Миллий банк “Банклараро мобил тўлов тизимининг ишлаш тамойилларини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарор лойиҳасини ишлаб чиқди.
Лойиҳа “Қозоғистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш, коммуникациялар ва банкротлик масалалари бўйича ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонунни амалга ошириш учун ишлаб чиқилган.
«Банклараро мобил тўлов тизими — бу соддалаштирилган маълумотлар (телефон рақами ва QR) асосида реал вақт режимида банклараро мижозлар ўтказмалари ва тўловларини амалга ошириш имконини берувчи Миллий банкнинг тўлов тизими. Мижозларга тизимдаги хизматлар иккинчи даражали банклар томонидан тақдим этилади.
Қарор лойиҳаси тизимнинг ишлаш тартибини белгилайди, иштирокчи банклар ўртасида маълумот алмашиш, соддалаштирилган идентификатор ёрдамида банклараро пул ўтказмалари бўйича хизматлар кўрсатиш пайтида ўзаро таъсир ва QR-код ёрдамида тўловлар талабларини белгилайди», — дейилади банк хабарида.
Ушбу тизим ёрдамида мижозлар фақат олувчининг телефон рақамини билиб, бошқа банкларга пул ўтказишлари мумкин. Тадбиркорлар учун банклараро QR код ёрдамида тўловларни қабул қилишда турли банкларнинг бир нечта POS-терминалларини ўрнатиш зарурати бартараф этилди. Хизмат харидорларга бошқа банклар фойдасига банклараро QR-тўловларини амалга ошириш имконини беради (ўз банкининг мобил иловаси орқали).
Шундай қилиб, тизимнинг жорий этилиши мижоз манфаати учун банклар ўртасидаги ўзаро таъсир самарадорлигини оширади ва нақд пулсиз тўловларнинг янада кенгайиши ва мавжудлигини оширади.