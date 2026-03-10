Михаил Шайдоров ISU мукофотига номзод қилиб кўрсатилди
ASTANA. Kazinform — Халқаро конькида учиш иттифоқи (ISU) ISU Figure Skating Awards 2026 мукофотларига номзодлар рўйхатини эълон қилди, деб хабар беради Кazinform.
Ўзининг ажойиб саҳна образлари ва дастур либосларидаги деталларга эътибори билан танилган қозоғистонлик Олимпия чемпиони Михаил Шайдоров "Энг яхши либос" номинациясида номзодлар қаторида.
Мукофотлаш маросими 29 март куни Чехия Республикасининг Прага шаҳрида Skating ISU YouTube каналида жонли эфирда бўлиб ўтади. Томошабинлар ўзларининг севимлиларини қўллаб-қувватлашлари мумкин: овоз бериш ҳамма учун очиқ ва ҳар бир киши тўртта номинациянинг ҳар бирида биттадан овоз бериш ҳуқуқига эга: энг яхши либос, энг ажойиб дастур, энг яхши хореограф ва энг яхши мураббий.
2020 йилдан бери ўтказиб келинаётган ISU мукофотлари ҳар йили фигурали учишдаги ажойиб ютуқларни, жумладан, спортчилар, мураббийлар, хореографлар ва либос дизайнерларининг ишларини эътироф этади. Маросим дастлаб пандемия туфайли онлайн тарзда бошланди ва Олимпия ва жаҳон чемпионлари Танит ва Чарли Уайт томонидан олиб борилди, бу нафақат спорт ютуқларини, балки спортга қўшган ижодий ҳиссаларини ҳам эътироф этиш анъанасини бошлаб берди.
Йиллар давомида Курт Браунинг, Тара Липински, Жонни Вир ва телебошловчи Элма Смит каби фигурали учиш афсоналари мукофот тадбирларини олиб боришди ва уларнинг ҳар бири маросимга ўз маҳорати ва харизмасини олиб келишди.
Михаил Шайдоров ISU мукофотига "Энг яхши либос" номинациясида номзод бўлган биринчи қозоғистонлик фигурали учувчи бўлди. ISU мукофотлари фигурали учишдаги энг нуфузли мукофотлардан бири бўлиб қолмоқда, у спорт ютуқлари ва бадиий мукаммалликни бирлаштиради.
Эслатиб ўтамиз, Михаил Шайдоров – Олимпиада чемпиони.