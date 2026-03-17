Михаил Кукушкин Испаниядаги турнирнинг кейинги босқичига йўл олди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 285-ракеткаси Михаил Кукушкин Мурcия (Испания) челленжер турнирининг 1/8 финалига йўл олди.
Тажрибали қозоғистонлик спортчи ўзининг биринчи учрашувини дунёнинг 279-ракеткаси литвалик Эдас Бутвиласга қарши ўтказди.
Биринчи сетда тай-брейкда Кукушкин матонат кўрсатди – 7:6 (7:4). У иккинчи сетда ҳам ғалаба қозонди – 6:4.
1 соат 40 дақиқа давом этган ўйинда М. Кукушкин 1 та эйс билан бирга 1 та брейк-пойнтни фойдаланди. Бутвилас 7 та эйс билан ажралиб турди.
Михаил Кукушкин чорак финалда дунёда 165-ўринда турган испаниялик Роберто Карбальес Баэна ёки дунёда 260-ўринда турган Николас Санчес-Искердо билан тўқнаш келади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Рибакина ва Данилинанинг жаҳон рейтингида рекорд натижага эришгани ҳақида ёзган эдик.