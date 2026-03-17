    15:10, 17 Март 2026 | GMT +5

    Михаил Кукушкин Испаниядаги турнирнинг кейинги босқичига йўл олди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 285-ракеткаси Михаил Кукушкин Мурcия (Испания) челленжер турнирининг 1/8 финалига йўл олди.

    Фото: ҚТФ

    Тажрибали қозоғистонлик спортчи ўзининг биринчи учрашувини дунёнинг 279-ракеткаси литвалик Эдас Бутвиласга қарши ўтказди.

    Биринчи сетда тай-брейкда Кукушкин матонат кўрсатди – 7:6 (7:4). У иккинчи сетда ҳам ғалаба қозонди – 6:4.

    1 соат 40 дақиқа давом этган ўйинда М. Кукушкин 1 та эйс билан бирга 1 та брейк-пойнтни фойдаланди. Бутвилас 7 та эйс билан ажралиб турди.

    Михаил Кукушкин чорак финалда дунёда 165-ўринда турган испаниялик Роберто Карбальес Баэна ёки дунёда 260-ўринда турган Николас Санчес-Искердо билан тўқнаш келади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Рибакина ва Данилинанинг жаҳон рейтингида рекорд натижага эришгани ҳақида ёзган эдик.

    Бекабат Узаков
