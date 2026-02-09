OZ
    10:09, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Михаил Кукушкин Франциядаги турнирни муваффақиятли бошлади

    АSTANА. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи Михаил Кукушкин (АТР рейтингида 254-ўринда) Франциянинг По шаҳридаги «Челленжер» турнирида илк учрашувини ўтказди.

    Кукушкин
    Фото: ҚТФ

    Саралаш босқичининг ярим финалида Кукушкин франциялик теннисчи Робен Катри (547-ўринда) билан учрашиб, уни кетма-кет 7-6, 6-3 ҳисобида мағлуб этди.

    Учрашув 1 соат 36 дақиқа давом этди.

    По шаҳридаги турнирнинг соврин жамғармаси 203 900 еврони ташкил этади. Ғолиб 30 460 евро ва 125 рейтинг очкосини қўлга киритади. Асосий фаворит - биринчи ўринда турган бельгиялик теннисчи Рафаэль Коллиньон (72-ўринда).

    Эслатиб ўтамиз, Герасименко Осиё кубогининг гуруҳ босқичидаги биринчи ўйинини муваффақиятли бошлади.

    Бекабат Узаков
