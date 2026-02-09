10:09, 09 Февраль 2026 | GMT +5
Михаил Кукушкин Франциядаги турнирни муваффақиятли бошлади
АSTANА. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи Михаил Кукушкин (АТР рейтингида 254-ўринда) Франциянинг По шаҳридаги «Челленжер» турнирида илк учрашувини ўтказди.
Саралаш босқичининг ярим финалида Кукушкин франциялик теннисчи Робен Катри (547-ўринда) билан учрашиб, уни кетма-кет 7-6, 6-3 ҳисобида мағлуб этди.
Учрашув 1 соат 36 дақиқа давом этди.
По шаҳридаги турнирнинг соврин жамғармаси 203 900 еврони ташкил этади. Ғолиб 30 460 евро ва 125 рейтинг очкосини қўлга киритади. Асосий фаворит - биринчи ўринда турган бельгиялик теннисчи Рафаэль Коллиньон (72-ўринда).
