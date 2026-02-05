13:40, 05 Февраль 2026 | GMT +5
Герасименко Осиё кубогининг гуруҳ босқичидаги биринчи ўйинини муваффақиятли бошлади
ASTANA. Kazinform – Хитойдаги халқаро мусобақанинг биринчи босқичида қозоғистонлик спортчи Кирилл Герасименко ғалаба қозонди.
Герасименко стол тенниси бўйича Осиё кубогининг гуруҳ босқичидаги биринчи ўйинида саудиялик Али Алхадравийни 3:0 (11:5, 11:5, 11:9) ҳисобида мағлуб этди.
Унинг рақиблари орасида Сян Пен (Хитой) ва Чан Ю-Ань (Тайпей) каби етакчи теннисчилар бор.
Таъкидлаш жоизки, гуруҳдан фақат бир спортчи плей-офф босқичига йўлланма олади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон стол тенниси бўйича Баҳрайндаги турнирда учта медални қўлга киритди.