    13:40, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Герасименко Осиё кубогининг гуруҳ босқичидаги биринчи ўйинини муваффақиятли бошлади

    ASTANA. Kazinform – Хитойдаги халқаро мусобақанинг биринчи босқичида қозоғистонлик спортчи Кирилл Герасименко ғалаба қозонди.

    Герасименко
    Фото: Турар Қазанғапов

    Герасименко стол тенниси бўйича Осиё кубогининг гуруҳ босқичидаги биринчи ўйинида саудиялик Али Алхадравийни 3:0 (11:5, 11:5, 11:9) ҳисобида мағлуб этди.

    Унинг рақиблари орасида Сян Пен (Хитой) ва Чан Ю-Ань (Тайпей) каби етакчи теннисчилар бор.

    Таъкидлаш жоизки, гуруҳдан фақат бир спортчи плей-офф босқичига йўлланма олади.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон стол тенниси бўйича Баҳрайндаги турнирда учта медални қўлга киритди.

    Бекабат Узаков
