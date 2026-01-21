10:12, 21 Январь 2026 | GMT +5
Стол тенниси: Қозоғистон Баҳрайндаги турнирда учта медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Баҳрайннинг Манама шаҳрида стол тенниси бўйича ёшлар ўртасидаги WTT Youth Contender турнири якунланди.
Қозоғистон терма жамоаси ушбу мусобақада учта медални қўлга киритди.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, U11 ёшгача бўлган қизлар ўртасидаги яккалик баҳсларида Адель Вебер кумуш медални қўлга киритди. U19 ёшгача бўлган аралаш жуфтлик баҳсларида қозоғистонлик спортчилар Қадирғали Қабдилуахитов ва Нурислам Қасим бронза медалини қўлга киритди.
Қабдилуахитов мусобақада У Ин Сюань(Хитой Тайбэй) билан, Қасим эса Пэе Ю-Ханмен (Хитой Тайбэй) билан ўйнади.