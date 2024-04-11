17:52, 11 Апрел 2024 | GMT +6
Мейрамбек Қартбай Осиё чемпионатининг бронза медалини қўлга киритди
BISHKEK. Кazinform - Бишкек шаҳрида кураш турлари бўйича ўтказилаётган Осиё чемпионатида Қозоғистон терма жамоаси ўзининг илк медалини қўлга киритди.
Эркин кураш бўйича 57 кг вазнда юрт шарафини ҳимоя қилган Мейрамбек Қартбай бронза медалига эга бўлди.
У кичик финалда хитойлик полвонни 7:2 ҳисобида мағлуб этди.
Турнир давомида Мейрамбек Қартбай ўзбекистонлик курашчини мағлуб этиб, ярим финалда япониялик спортчига имкониятни бой бериб қўйди.
Қайд этиш керакки, бу Ақтўбе кураш мактаби вакили Мейрамбекнинг қитъа чемпионатидаги илк совринидир.