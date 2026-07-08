Метеорологик прогноз: Хитойда бу ой олдинги йилларга қараганда кўпроқ тайфунлар бўлади
ASTANА. Кazinform – Июль ойида мамлакатга ёки қирғоқбўйи минтақаларига зарба берадиган тайфунлар сони Хитойда олдинги йилларга қараганда кўпроқ бўлиши кутилмоқда. Ушбу прогноз Миллий иқлим маркази томонидан берилган, деб хабар беради Xinhua.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, июль ойида Тинч океанининг шимоли-ғарбий қисмида ва Жанубий Хитой денгизида тўртдан олтитагача тайфун пайдо бўлади. Улардан иккитаси ёки учтаси Хитой қирғоқларига етиб бориши ёки ушбу минтақаларга таъсир қилиши мумкин. Бу июль ойи учун олдинги ўртача кўрсаткичдан (1,8 тайфун) анча юқори.
Бу ҳақда Миллий иқлим маркази раҳбарининг ўринбосари Юань Цзяшуан маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, кучли тайфунлар шимолга силжиб, Шимолий Хитойга етиб бориши хавфи мавжуд.
Мутахассис тегишли идораларга тайфунлар келтириб чиқарадиган фавқулодда вазиятлар, жумладан, кучли ёмғир, сув тошқини, кучли шамол ва бўронларнинг кўтарилишининг олдини олиш ва бартараф этиш бўйича олдиндан режалар ишлаб чиқишни маслаҳат берди.
Бу йил Хитойга биринчи бўлиб зарба берган тайфун — "Майсак". Хайнань провинцияси қирғоғига етиб борганидан сўнг, у мамлакатнинг жанубий қирғоқбўйи ҳудудларига кучли шамол ва кучли ёмғир ёғишига сабаб бўлди.
Хусусан, Гуанси-Чжуан автоном округида узлуксиз ёмғир ёғмоқда. Баъзи жойларда бир кунлик ёғингарчилик миқдори 700 миллиметрдан ошди.
Миллий метеорология марказининг маълумотларига кўра, "Майсак" энди тропик тушкунлик даражасига қадар заифлашган, аммо шимолга қараб ҳаракатланишда давом этмоқда ва мамлакатнинг жанубий қирғоғидан Янцзи дарёсининг ўрта ва қуйи оқимларигача бўлган улкан ҳудудларга, шунингдек, Хуанхуай минтақасига узоқ муддатли кучли ёмғир ёғишига сабаб бўлмоқда.
Миллий метеорология марказининг маълумотларига кўра, 2 июль куни шаклланган "Бави" супер тайфуни "Майсак"дан кейин Хитойнинг шарқий қирғоғига етиб бориши мумкин. Мутахассисларнинг таъкидлашича, 9 июльдан бошлаб "Бави" шарқий Хитойга кучли шамол ва кучли ёмғир олиб келади.
Марказ шунингдек, "Бави" мамлакатнинг ички қисмига қараб ҳаракатланиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди. Натижада, Шимолий Хитойда, Янцзи дарёсининг ўрта ва қуйи оқимларида ва Хуанхуай минтақасида кучли ёғингарчилик бўлиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда сув тошқини ва довул оқибатида 10 киши ҳалок бўлди, ўн минглаб аҳоли жабрланди.