Мажилис Қозоғистон ва Мўғулистон ўртасида пенсия ҳамкорлиги тўғрисидаги ҳужжатни қабул қилди
ASTANА. Кazinform — Бугун Мажилиснинг ялпи мажлисида “Қозоғистон Ҳукумати ва Мўғулистон Ҳукумати ўртасида пенсия соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги битимни ратификация қилиш тўғрисида”ги қонун маъқулланди.
Қонун лойиҳасининг мақсади 2024 йил 29 октабрда Улан-Баторда имзоланган Қозоғистон Ҳукумати ва Мўғулистон Ҳукумати ўртасида пенсия соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги битимни ратификация қилишдир.
Мажилиснинг Ижтимоий-маданий ривожланиш қўмитаси маълумотларига кўра, ушбу битимни ратификация қилиш икки мамлакат фуқароларининг пенсия таъминоти соҳасидаги ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган.
Шу муносабат билан, у Қозоғистон Республикаси ва Мўғулистон фуқаролари учун бошқа давлат ҳудудига кўчиб ўтишда пенсия тўловларини тайинлашда иш тажрибасини тан олиш ва ҳисобга олиш борасида қўшимча имкониятлар яратади. Хусусан:
— умумий ва базавий пенсияларни ҳисоблашда иш тажрибасини ҳисобга олиш мақсадида;
— Қозоғистон Республикаси пенсия тизимида шакллантирилган жамғарма пенсияларини экспорт қилишда.
Ушбу Битим қуйидаги пенсияларга тааллуқли эмас:
— Қозоғистон Республикасида — хизмат йиллари учун пенсия тўловларига;
— Мўғулистонда — ҳарбий хизмат учун пенсияларга.
Ушбу давлатлар фуқароларига пенсияларни тайинлаш ва тўлаш яшаш жойидаги давлат қонунчилигига мувофиқ амалга оширилади.
— Қонуннинг амалга оширилиши халқаро ҳамкорликни янада ривожлантиришга, фуқароларнинг ижтимоий кафолатлари ва ҳуқуқларини мустаҳкамлашга, шунингдек, икки давлат ўртасидаги ўзаро ишончни мустаҳкамлашга ёрдам беради. Ҳужжатда Қозоғистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари билан кафолатланган инсон ва фуқаронинг ҳуқуқлари ва эркинликларини чекловчи нормалар мавжуд эмас, — дейилади Мажилис қўмитаси ахборотида.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йилнинг октябрь ойида Қозоғистон ва Мўғулистон президентлари қўшма декларацияни имзолаган эдилар.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилда 13 202 этник қозоқ ватандош мақомини олди. Йил бошидан бери Қозоғистонга келган ватандошларнинг 45,6% — Ўзбекистондан, 42,3% — Хитойдан, 4,1% — Туркманистондан, 2,9% — Мўғулистондан, 2,6% — Россиядан ва 2,5% бошқа мамлакатлардан келганлардир.