Майами мастерс мусобақасида Путинцева Рибакина билан ўйнайди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 75-ракеткаси Юлия Путинцева Майами (АҚШ)да бўлиб ўтаётган WТА 1000 турнирининг иккинчи босқичига чиқди.
Қозоғистонлик теннисчи ўзининг биринчи учрашувини дунёнинг 40-ракеткаси индонезиялик Жанис Тьенга қарши ўтказди. Бу уларнинг биринчи учрашуви бўлди.
Тьен биринчи сетда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди. Кейин Путинцева камбэк қила олди - 6:3, 6:4.
Икки соат 6 дақиқа давом этган кескин курашда Путинцева 8 та брейк-пойнтдан учтасидан ва 2 та эйсдан фойдаланди. Тьен 12 та эйс ва 2 та брейк (6 та брейк-поинт) билан ажралиб турди.
Юлия Путинцева учинчи раундга чиқиш учун Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг иккинчи ракеткаси Елена Рибакина билан рақобатлашади.
Е. Рибакина 2023 ва 2024 йилларда Майамида финалга чиққан эди. Ўтган йили на Путинцева, на Рибакина иккинчи раунддан нарига ўта олмаган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Бейбут Жуқаев Мексикадаги турнирнинг жуфтлик баҳсларида чорак финалга чиққани ҳақида хабар берган эдик.